Жители Рудного вновь замерзают из-за аварии

26 янв. 21:17

Прорыв теплотрассы лишил тепла жителей 24 многоэтажных и 59 частных домов.

Очередная авария на теплотрассе произошла в городе Рудном Костанайской области.

Трубу прорвало на улице Горняков в четверг днем, информирует акимат города. Место порыва теплотрассы определено, ведутся работы по его устранению.

Напомним, в ночь на 20 января ремонтные службы справились с другим порывом на теплотрассе, который оставил часть горожан без отопления в морозную погоду. Город в связи с ЧП посетил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, он поручил оперативно решить ситуацию.

В декабре в городе также произошла авария на теплотрассе. Изношенность тепловых сетей в Рудном составляет 67%, в этом году власти планируют реализовать ряд мер, которые снизят износ до 62%.