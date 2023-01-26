США и Израиль провели крупнейшие совместные военные учения

26 янв. 20:31

В учениях под кодовым названием Juniper Oak 23.2 было задействовано 6,4 тыс американских и 1,5 тыс израильских военнослужащих.

Состоялись крупнейшие совместные военные учения США и Израиля, получившие кодовое название Juniper Oak 23.2. Об этом сообщили в Центральном командовании (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США.

В пресс-службе рассказали, что в учениях принимали участие свыше 140 самолетов и 12 кораблей. В частности, были задействованы истребители пятого поколения, стратегические бомбардировщики, ракетные системы залпового огня и другие средства.

В общей сложности в маневрах участвовали 6,4 тыс американских и 1,5 тыс израильских военнослужащих

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в ближайшие недели Израиль и США продолжат контакты по вопросам безопасности и противодействия Ирану.

В конце прошлого года СМИ сообщили, что США могут провести совместные военные учения с Израилем, которые имитируют нападение со стороны Ирана.