Посол РФ в Турции: украинское зерно досталось богатым странам

26 янв. 20:51

На Европу пришлась почти половина вывезенного из украинских портов в рамках зерновой сделки зерна.

Посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал, какие страны стали главными получателями вывезенного с Украины продовольствия.

По словам посла, 8,6 млн т грузов, 47% вывезенного продовольствия, получили страны с высоким уровнем доходов, в основном Евросоюз и Великобритания. Треть украинского зерна была доставлена в страны с доходами выше среднего, в из числе Китай, Иордания, Малайзия. На страны с доходами ниже среднего, такие как Индия, Бангладеш, Индонезия, Пакистан, пришлось всего 16% продовольствия, вывезенного в рамках сделки из черноморских портов Украины, подчеркнул Ерхов.

Нуждающиеся страны получили лишь 3% зерна. При этом со временем доля поставок в такие страны снижается, если в первые 120 дней сделки на них приходилось почти 4%, то после ее продления - 3%, констатировал российский посол.

Чтобы скрыть реальную ситуацию с распределением продовольствия, продолжил Ерхов, ООН переквалифицировала зерновую сделку, из гуманитарной она официально превратилась в коммерческую. Теперь данные о поставках в рамках сделки не хотят публиковать, чтобы не разглашать коммерческую тайну сведений о получателях грузов.

Зерновая сделка была заключена Россией, Турцией, Украиной и ООН 22 июля. В России не раз указывали, что продовольствие в основном идет в Европу, а не в нуждающиеся страны. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган также отмечал, что на страны Африки к концу года пришлось лишь 14% от общего объема зерна, вывезенного с Украины в рамках зерновой сделки. В результате Россия и Турция договорились совместно обеспечить африканские страны мукой - российское зерно будет перерабатываться на мукомольных предприятиях Турции и затем поставляться в нуждающиеся страны. В Анкаре 19 января сообщили, что завершили приготовления и готовы к переработке российского зерна.