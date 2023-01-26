Дом-музей Евгения Вахтангова во Владикавказе откроется в апреле

26 янв. 19:58

Ранее дом-музей Вахтангова намеревались открыть после реконструкции в мае.

Власти Северной Осетии сообщили о планах открыть обновленный дом-музей Евгения Вахтангова в республиканской столице в апреле этого года.

Отметим, что создание данного музея входит в план мероприятий, подготовленных в честь празднования 100-летия Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве.

Объект отремонтирован. Чтобы воспроизвести атмосферу купеческого дома музей заполнят антикварной мебелью.

Планируется, что Дом-музей будет работать ежедневно, по выходным посетителей ждут показы моноспектаклей с участием артистов столичного театра Вахтангова.

О том, что во Владикавказе появится дом-музей Вахтангова стало известно в 2020 году.