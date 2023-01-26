Президент Финляндии обсудил с генсеком НАТО членство в альянсе

26 янв. 19:40

Саули Ниинисте и Йенс Столтенберг поговорили о перспективах членства Финляндии в НАТО.

Состоялся телефонный разговор президента Финляндии Саули Ниинисте и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом сообщил в своих социальных сетях сам глава финского государства.

Главной темой беседы стали перспективы членства Финляндии в НАТО, а также ситуация вокруг Украины.

Ранее в правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) сообщили, что Финляндия продолжит обсуждать с НАТО вопрос своего членства отдельно от Швеции.

На этой неделе стало известно, что трехсторонние переговоры с участием Турции, Швеции и Финляндии по вступлению двух северных стран в НАТО отложены на неопределенной срок. Изначально встреча должна была пройти в феврале.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", Швеция и Финляндия подали свои заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. На данный момент протоколы о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии не ратифицировали только Турция и Венгрия.