Новые санкции Вашингтона затронули Мантурова и Минниханова

26 янв. 19:25

Минфин США опубликовал список новых антироссийский санкций.

В санкционный список включены вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Минниханов и его супруга.

ЧВК "Вагнер" Вашингтон объявил "значительной транснациональной криминальной организацией". Санкции введены против структур и физических лиц, связанных с ЧВК и ее основателем Евгением Пригожиным. В списке якобы предоставляющие ЧВК спутниковые снимки российская компания Terra Tech и китайская Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD.

Также Штаты вводят визовые ограничения в отношении 531 представителя ВС РФ за отношение к СВО на Украине.

Кроме того, под американские санкции попал ряд судостроительных и авиационных компаний, среди них АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта", АО "Уральский завод гражданской авиации", Национальная авиационно-сервисная компания, авиакомпания "Авиакон Цитотранс", ООО "Чартер грин лайт Москва", Центральное конструкторское бюро "Лазурит", ФГУП Научно-производственное предприятие "Гамма" и АО "Терра Тех" и другие.

Рестрикции вводятся против четырех структур, связанных с холдингом "Интеррос" Владимира Потанина, в том числе против инвестиционной компании Whiteleave Holdings limited, зарегистрированной на Кипре, сообщает американский Минфин в четверг.

Двумя днями ранее американские санкции были введены против 10 иранских физлиц, в том числе в список попали представители КСИР и замглавы Минразведки Исламской Республики.

Отметим, на прошлой неделе США продлили освобождение продукции сельскохозяйственного и медицинского назначения из-под санкций, введенных против России.