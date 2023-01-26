За "Нефтчи" будет выступать бразильский нападающий

26 янв. 18:58

Бразильский форвард Матеус Салданья принадлежит японскому клубу "ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба", он будет выступать за "Нефтчи" на правах аренды.

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" усилился бразильским нападающим японского "ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба" Матеусом Салданья. Об этом сообщили в бакинской команде.

Форвард перешел в "Нефтчи" на правах аренды, она рассчитана до конца текущего года.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что французский полузащитник Килан Лебон присоединился к "Нефтчи". Контракт 25-летнего хавбека с бакинцами рассчитан на полтора года с возможностью продления еще на один. Ранее Лебон защищал цвета "Астаны".

На днях также стало известно, что нападающий "Нефтчи" Годсвей Доньо продолжит карьеру на Кипре. Форвард подписал контракт с "Аполлоном".

Напомним, на данный момент "Нефтчи" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. После 18 туров в активе бакинцев 38 очков.