За "Нефтчи" будет выступать бразильский нападающий

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" усилился бразильским нападающим японского "ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба" Матеусом Салданья. Об этом сообщили в бакинской команде.
Форвард перешел в "Нефтчи" на правах аренды, она рассчитана до конца текущего года.
Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что французский полузащитник Килан Лебон присоединился к "Нефтчи". Контракт 25-летнего хавбека с бакинцами рассчитан на полтора года с возможностью продления еще на один. Ранее Лебон защищал цвета "Астаны".
На днях также стало известно, что нападающий "Нефтчи" Годсвей Доньо продолжит карьеру на Кипре. Форвард подписал контракт с "Аполлоном".
Напомним, на данный момент "Нефтчи" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. После 18 туров в активе бакинцев 38 очков.