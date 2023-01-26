СМИ: Евросоюз задумался о лимите цен на российский дизель

26 янв. 18:46

Евросоюз изучает возможность потолка цен на российский дизель на уровне $100 за баррель, пишет Bloomberg.

Европейский союз рассматривает возможность введения лимита цен на экспорт дизельного топлива из России на уровне $100 за баррель. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

По данным агентства, страны Евросоюз также могут согласовать лимит цен на российские нефтепродукты, которые торгуются со скидкой, например на мазут, на уровне $45.

Кроме того, изучается вариант с возможным установлением потолка цен на российский экспорт в третьи страны.

Ранее Минфин США сообщил, что США и их союзники договорились о двух ценовых лимитах для нефтепродуктов из России. Ограничение цен на российские нефтепродукты намечено на февраль, когда от их закупок откажется ЕС и запретит их перевозку морским путем.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", 5 декабря 2022 года вступил в силу потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Его одобрили страны "Большой семерки" (G7), а также Евросоюз и Австралия. Также начало действовать эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем. В конце декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Документ вступит в силу с 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля 2023 года.