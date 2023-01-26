Молодежь в Узбекистане не стремится получать паспорт

26 янв. 19:02

Треть выпускников школ в Узбекистане пока не обзавелись удостоверением личности, которое необходимо для продолжения учебы.

В настоящее время в республике треть будущих выпускников, из тех, кому уже исполнилось 16 лет, не получили паспорт или ID-карту. Таким образом, 129 тыс абитуриентов еще не включены в электронную базу данных.

Молодежь старше 16 лет в Узбекистане призвали не откладывать получение паспорта гражданина или ID-карты, документ понадобится выпускникам школ для дальнейшего поступления в вузы, напомнили в министерстве дошкольного и школьного образования республики.

В Узбекистане подать документы на поступление онлайн можно только после введения паспортных данных в программу ABITUR. Эта программа, для удобства абитуриентов, совмещена с электронной базой Минобразования.

Получить удостоверение личности школьники могут в отделах миграции и гражданства ОВД по месту проживания. Родителям рекомендуется проследить не только за тем, чтобы ребенок вовремя оформил документ, но и чтобы администрация школы включила его данные в электронную базу.

Как ранее сообщал «Вестник Кавказа», в новом учебном году в филиале ВГИКа в Ташкенте будет преподавать популярный российский актер Сергей Безруков.