Индия не хочет зависеть от импорта угля

26 янв. 21:00

Экспорт российского угля в Индию падает из-из-за логистических ограничений, теперь Нью-Дели объявляет, что собирается в два раза увеличить внутреннее производство металлургического (коксующегося) угля через семь лет.

Экспорт российского угля в Индию падает из-из-за логистических ограничений, теперь Нью-Дели объявляет, что собирается в два раза увеличить внутреннее производство металлургического (коксующегося) угля через семь лет.

Индия - второй крупнейший производитель сырой стали в мире, а главным компонентом сталелитейного производства остается металлургический уголь.

Как пишет Oil Price, теперь Индия не хочет зависеть от поставок также из Австралии. С апреля по ноябрь 2022 года импорт коксующегося угля в Индию из Австралии упал более чем на 18% - до 23,6 млн тонн. Пока торговые отношения между Австралией и Китаем остаются неустойчивыми, Канберра начала ориентироваться на другие рынки для поставок руды и металлургического угля, одним из таких импортеров стала Индия. Однако за последние несколько месяцев индийские сталелитейные заводы заменили более дорогой австралийский коксующийся уголь на альтернативные варианты.

Откуда уголь

Данные Министерства торговли Индии показывают, что страна импортировала большую часть своего кокса из таких стран, как Россия, Индонезия и США. Хотя, согласно отчету Hindu BusinessLine, основная часть импорта по-прежнему поступает из Австралии, сейчас есть более удобные и дешевые варианты.

В целом импорт австралийского металлургического угля Индией сократился более чем на 18% с апреля по ноябрь до 23,6 млн тонн (метрических тонн). В годовом исчислении это сокращение на 5,3 млн тонн. За тот же период импорт в Индию из России, Индонезии и США увеличился на 138%, 187% и 163% соответственно.

Индия хочет сократить зависимость от закупок металлургического угля за рубежом

Металлургический уголь используется для производства каменноугольного кокса, который сжигают при производстве чугуна и стали, а также используют в качестве восстановителя. Высококачественный коксующийся уголь имеет низкое содержание примесей и высокое содержание углерода, что делает его идеальным для металлургии. Индия пока остается вторым крупнейшим производителем сырой стали в мире, поэтому нуждается в стабильных поставках коксующегося угля.

Около 90% потребляемого угля Индия импортирует

Тем не менее сейчас реализуется несколько инициатив по увеличению местного производства коксующегося угля до 140 млн тонн к 2030 году. Фактически правительство Индии уже определило четыре новых блока для добычи коксующегося угля. Индонезия поставила в Индию 1,84 млн тонн угля в период с апреля по ноябрь, Россия отправила 1,67 млн тонн угля, в то время как импорт из США составил 5,50 млн тонн. Отчеты также показывают, что поставки угля из Канады выросли на 26%, а заказы на уголь из Мозамбика выросли на 36%.

Индийские сталелитейные заводы начали поиск альтернатив после того, как в марте прошлого года цена на металлургический уголь достигла максимума в $620 за тонну. По оценкам, средняя цена за 2022 год составила $390 за тонну против $260 за тонну в 2021 году.

Одной из многих причин этого всплеска стали перебои с поставками из-за проливных дождей в Австралии. Также повлиял украинский кризис, Запад ввел санкции против России, что вынудило Европу переключиться на коксующийся уголь из Австралии.

Индия также делает ставку на государственную компанию Coal India Ltd, которая планирует довести добычу коксующегося угля на уже существующих шахтах до 26 млн тонн. Компания уже определила девять новых шахт с пиковой производительностью около 22 тонн, к 2024-25 году компания надеется нарастить добычу угля еще больше.

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа" Индия опередила все страны АТР по потреблению угля. С начала кризиса на Украине темпы производства электроэнергии за счет угля в Индии оказались гораздо выше, чем в среднем по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Будучи третьей страной в мире по выбросу парниковых газов, Индия сталкивается с серьезными проблемами в процессе снижения углеродного следа.