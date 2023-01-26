В Махачкале из-за пожаров остались без газа почти 100 домов

26 янв. 17:58

В Махачкале без газа остались почти 100 домов

В Махачкале после пожаров отключены от газоснабжения почти 100 домов, информирует пресс-служба администрации столицы Дагестана.

Ранее стало известно, что в нескольких многоквартирных домах на улице Лаптева было зафиксировано высокое давление газа. В в семи квартирах случились пожары, в трех из них огонь удалось потушить до прибытия пожарных.

В ГУМЧС по Дагестану рассказали, что в настоящее время газа нет в 40 многоквартирных и 50 частных домах в микрорайоне Редукторный. В общей сложности без газоснабжения остаются 1,8 тыс абонентов.

В ресурсоснабжающей организации обратили внимание на то, что подача газа будет возобновлена только после того, как специалисты обойдут квартиры и убедятся в отсутствии утечек. Для того, чтобы ускорить работы, к ним подключат специалистов мэрии и подразделений Ленинского района.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что в результате пожара в одном из многоэтажных домов Махачкалы погиб один человек. Огонь в квартире вспыхнул из-за повышения газового давления. В итоге огонь перекинулся на другие квартиры, в результате чего сгорело семь жилых помещений.