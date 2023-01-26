Уход из России обошелся Mastercard в $30 млн

26 янв. 18:05

Платежная система Mastercard менее, чем за год с момента приостановки работы в России потеряла $30 млн.

Информация об убытках за 2022 год есть в финансовой отчетности. Согласно документам, убыток компании в размере $30 млн (до уплаты налогов) за 2022 год напрямую связан с ее уходом из России.

В отчете говорится, что общие убытки, включающие, например дополнительные расходы на сотрудников, составляют за год $67 млн, чистый убыток оказался более чем вдвое меньше благодаря тому, что сократились выплаты Mastercard российским клиентам.

Компания Mastercard - оператор одной из крупнейших платежных систем в мире - сообщила о приостановке своей деятельности на территории России в начале марта 2022 года. Банковские карты Mastercard, выпущенные в России, продолжают работать внутри страны. Возобновить деятельность в РФ компания может, когда это «будет уместно».

Отметим, одновременно с Mastercard из России ушла и Visa.

Карты российской платежной системы "Мир" на конец 2022 года принимали в следующих странах: Армения, Абхазия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Южная Осетия, Вьетнам, Южная Корея, Таджикистан. Также вопрос об использовании карт "Мир" рассматривается в Египте, Таиланде, Индии, Иране, Индонезии, Кубе, Мьянме, Венесуэле, Нигерии, Эфиопии и на Маврикии.