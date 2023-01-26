В Азербайджане допустили возобновление прокачки нефти по нефтепроводу Баку - Супса

26 янв. 17:46

Азербайджан планирует возобновить прокачку нефти по трубопроводу Баку - Супса

Азербайджан рассматривает возможность возобновления прокачки нефти по трубопроводу Баку – Супса, которая была прервана весной 2022 года. Об этом рассказал вице-президент компании BP (British Petroleum) по коммуникациям и внешним связям в Каспийском и Ближневосточном регионах Бахтияр Асланбейли.

Он пояснил, что сейчас этот нефтепровод не используется, и весь экспорт идет через трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан. Асланбейли подчеркнул при этом, что открытие нефтепровода Баку – Супса будет зависеть от заявок грузоотправителей на танкерную загрузку в грузинском порту Супса, который находится на берегу Черного моря. По его словам, в случае получения таких заявок поставки можно будет возобновить практически в тот же момент, поскольку Баку – Супса уже подключен к сети, передает Trend.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", осенью 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о планах возобновить эксплуатацию нефтепровода Баку-Супса.

Пропускная способность нефтепровода Баку – Сапса, который был открыт весной 1999 года, превышает 7 млн тонн нефти в год. В марте 2022 года прокачка нефти по трубопроводу была приостановлена из-за проведения ремонтно-накладочных работ. В апреле нефтепровод возобновил работу, а затем прокачку нефти еще раз остановили. В связи с этим вся азербайджанская нефть экспортируется сейчас по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан.