На дорогах Москвы стало меньше таксистов-нарушителей

26 янв. 17:29

В Москве за прошлый год лицензии на работу лишился 451 таксист за нарушение правил перевозки и создание ДТП.

В Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) объяснили, в каких случаях таксист в столице лишается права на работу: если по его вине случилось ДТП с пострадавшими, если он не раз замечен при нарушении правил перевозки. Организация выявляет недочеты в работе водителей такси, по каждому случаю с отзывом разрешения на работу в суд подается исковое заявление, уточнили в пресс-службе.

Гости и жители столицы также могут сообщать о случаях некорректной работы таксистов, для этого нужно написать электронное письмо или позвонить в МАДИ.

Отметим, что вскоре в Москве может стать больше отечественных автомобилей такси. В конце декабря Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала таксопарки отказаться от иномарок, чтобы поддержать отечественного производителя.