«Окна». Проблемы и перспективы в отношениях России и Ирана. Гости: Иранские эксперты

26 янв. 17:24

Актуальность российско-иранского взаимодействия возрастает с каждым днем. Однако на фоне растущего товарооборота, взаимодействия в энергетическом секторе, сельском хозяйстве, остаются лакуны во многих сферах, которые необходимо заполнить.

Участником специального проекта Фархада Ибрагимова «Окна» стали эксперт по вопросам Кавказского региона, руководитель Фонда изучения Кавказа Тегеранского университета Джафар Хаше и преподаватель Гилянского университета, эксперт в области ирано-российских отношений Махди Хедаяти.