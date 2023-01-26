РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

«Окна». Проблемы и перспективы в отношениях России и Ирана. Гости: Иранские эксперты

Актуальность российско-иранского взаимодействия возрастает с каждым днем. Однако на фоне растущего товарооборота, взаимодействия в энергетическом секторе, сельском хозяйстве, остаются лакуны во многих сферах, которые необходимо заполнить.

Участником специального проекта Фархада Ибрагимова «Окна» стали эксперт по вопросам Кавказского региона, руководитель Фонда изучения Кавказа Тегеранского университета Джафар Хаше и преподаватель Гилянского университета, эксперт в области ирано-российских отношений Махди Хедаяти. 

810 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

Лента новостей

Видео

English version