Депутат "Мечты" назвал издевательством "список Саакашвили"

26 янв. 16:58

В "Грузинской мечте" раскритиковали составление т. н. "списка Саакашвили" его сторонниками. В партии уверены, что это пародия на защиту прав человека.

Ситуация вокруг т. н. "списка Саакашвили", который его сторонники составляют по аналогии со "списком Магнитского", представляет собой пародию на защиту прав человека. Такое мнение выразил депутат правящей "Грузинской мечты" Гурам Мачарашвили.

Он приравнял создание такого списка с шантажом в отношении врачей и призвал пресечь его.

"То, что происходит вокруг Саакашвили, - это издевательство и пародия на защиту прав человека", - цитирует депутата Sputnik Грузия.

Мачарашвили подчеркнул, что экс-президент Грузии находится в клинике, за его здоровьем следят врачи.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", накануне вице-премьер Грузии Тея Цулукиани объяснила причины поступков Саакашвили. По ее словам, он из числа "заключенных со сложным поведением", которые не могут смириться с необходимостью понести наказание за совершенные преступления.