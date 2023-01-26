Россия призвала Евросоюз не вводить в заблуждение Кавказ

26 янв. 16:53

В МИД России заявили, что мониторинговая миссия Евросоюза в Армении лишь усугубит ситуацию на Южном Кавказе.

По мнению ведомства, появление представителей ЕС, проводящего на постсоветском пространстве конфронтационную политику, приведет к обострению противоречий в регионе. Там же подчеркнули, что характер миссии Евросоюза "не должен вводить в заблуждение", так как она создается в рамках общей европейской политики в области безопасности и обороны.

Кроме того, в МИД заявили, что Запад будет пытаться "потеснить посреднические усилия Москвы", что может повлечь за собой ухудшение ситуации, которая навредит интересам Баку и Еревана, связанным с возвращением к мирному развитию региона.

В пресс-службе напомнили, что ключевым фактором стабильности в регионе является наличие временно размещенного российского миротворческого контингента.

Ранее появление миссии ЕС в Армении прокомментировали в Баку. Как заявили в МИД Азербайджана, миссия Евросоюза не должна мешать армяно-азербайджанскому урегулированию.