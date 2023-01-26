Детям в Казахстане хотят ставить прививку от вируса папилломы

26 янв. 16:54

Минздрав Казахстана сообщил, что ведомство разрабатывает план, предполагающий оптимизацию онкопомощи в республике.

Пакет мер предусматривает профилактику раковых заболеваний, в частности, вакцинации детей от вируса папиллом человека.

По словам главы ведомства Ажар Гиниятовой, работа над законопроектом начнется в солирующем году, в этом году предстоят обсуждения финансирования проекта, а также подготовка юридических актов.

Что касается стоимости прививки, то она будет бесплатной в том случае, если проект будет включен в национальный календарь прививок.