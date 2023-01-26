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США давят на Турцию, требуя прекратить обслуживать российские самолеты

США давят на Турцию, требуя прекратить обслуживать российские самолеты
Вашингтон призывает Анкару отказаться от обслуживания российских авиарейсов на самолетах из США

Как пишет издание Wall Street Journal, ссылаясь на источники, в прошлом месяце высокопоставленные лица из Штатов пригрозили турецким лицам тюрьмой, штрафами, лишением экспортных привилегий и другими ограничениями, если продолжат предоставлять российским и белорусским авиакомпаниям услуги дозаправки и замены запчастей для самолетов американского производства.

В газете заявили, что в декабре помощник главы Минторговли Теа Розман Кендлер донесла до чиновников из Турции позицию Белого дома по этому вопросу. Как считает издание, ситуация может показать способность США и их союзников в долгосрочной изоляции России.

Вашингтон уже угрожал Анкаре вторичными санкциями за нарушение режима санкций против России. Так, в декабре 2022 года координатор санкционной политики при Госдепе США Джеймс О'Брайен заявлял, что компании из Турции могут быть наказаны за несоблюдение американского режима антироссийских санкций.

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