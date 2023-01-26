США давят на Турцию, требуя прекратить обслуживать российские самолеты

26 янв. 16:10

Вашингтон призывает Анкару отказаться от обслуживания российских авиарейсов на самолетах из США

Как пишет издание Wall Street Journal, ссылаясь на источники, в прошлом месяце высокопоставленные лица из Штатов пригрозили турецким лицам тюрьмой, штрафами, лишением экспортных привилегий и другими ограничениями, если продолжат предоставлять российским и белорусским авиакомпаниям услуги дозаправки и замены запчастей для самолетов американского производства.

В газете заявили, что в декабре помощник главы Минторговли Теа Розман Кендлер донесла до чиновников из Турции позицию Белого дома по этому вопросу. Как считает издание, ситуация может показать способность США и их союзников в долгосрочной изоляции России.

Вашингтон уже угрожал Анкаре вторичными санкциями за нарушение режима санкций против России. Так, в декабре 2022 года координатор санкционной политики при Госдепе США Джеймс О'Брайен заявлял, что компании из Турции могут быть наказаны за несоблюдение американского режима антироссийских санкций.