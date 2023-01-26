Община Западного Азербайджана утвердила Концепцию возвращения

26 янв. 16:12

Концепция возвращения принята Общиной Западного Азербайджана. Она призвана обеспечить мирное возвращение азербайджанцев, изгнанных с территории современной Армении.

Община Западного Азербайджана сегодня приняла "Концепцию возвращения", это стало известно в ходе заключительного заседания Наблюдательного совета организации.

В ходе создания Концепции проводились определенные мероприятия, устраивались встречи с экспертами, предлагались сотни инициатив, множество предложений их авторы направили на электронную почту Общины. Все эти идеи были тщательно изучены, систематизированы и взяты на заметку Рабочей группой.

Общая характеристика

Концепция, следует из введения к документу, устанавливает в основных чертах цели, принципы и мероприятия, которые Община предполагает реализовать для возвращения азербайджанцев, которые ранее были насильно выселены с территории нынешней Армении.

В ее основу положено международное право, законы и исторические факты. Цель Концепции - восстановление справедливости и возвращение мира в регион.

Содержание Концепции возвращения

Документ описывает проблему, определяет цели, задачи и подход к ее решению, уточняет планирование и ключевые вопросы исполнения.

Согласно ему, предполагается подготовить международно-правовую базу для возвращения, провести перепись членов Общины, подготовить с международным партнером-исполнителем детальный план возвращения, решить вопросы безопасности с помощью международной миссии, обеспечить урегулирование вопросов собственности, а также реабилитации и реинтеграции.

Концепция также затрагивает темы восстановления и защиты культурного наследия, а также примирения этнических общин.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее Община Западного Азербайджана обнародовала свои требования к правительству Армении. Они заключаются в создании условий для возвращения азербайджанцев в дома, из которых они были изгнаны. Это возвращение должно быть безопасным и достойным. Кроме того, после него Ереван обязан обеспечить их индивидуальные и коллективные права.