РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Община Западного Азербайджана утвердила Концепцию возвращения

Община Западного Азербайджана утвердила Концепцию возвращения
Концепция возвращения принята Общиной Западного Азербайджана. Она призвана обеспечить мирное возвращение азербайджанцев, изгнанных с территории современной Армении.

Община Западного Азербайджана сегодня приняла "Концепцию возвращения", это стало известно в ходе заключительного заседания Наблюдательного совета организации.

В ходе создания Концепции проводились определенные мероприятия, устраивались встречи с экспертами, предлагались сотни инициатив, множество предложений их авторы направили на электронную почту Общины. Все эти идеи были тщательно изучены, систематизированы и взяты на заметку Рабочей группой.

Общая характеристика

Концепция, следует из введения к документу, устанавливает в основных чертах цели, принципы и мероприятия, которые Община предполагает реализовать для возвращения азербайджанцев, которые ранее были насильно выселены с территории нынешней Армении.

В ее основу положено международное право, законы и исторические факты. Цель Концепции - восстановление справедливости и возвращение мира в регион.

Содержание Концепции возвращения

Документ описывает проблему, определяет цели, задачи и подход к ее решению, уточняет планирование и ключевые вопросы исполнения.

Согласно ему, предполагается подготовить международно-правовую базу для возвращения, провести перепись членов Общины, подготовить с международным партнером-исполнителем детальный план возвращения, решить вопросы безопасности с помощью международной миссии, обеспечить урегулирование вопросов собственности, а также реабилитации и реинтеграции.

Концепция также затрагивает темы восстановления и защиты культурного наследия, а также примирения этнических общин.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее Община Западного Азербайджана обнародовала свои требования к правительству Армении. Они заключаются в создании условий для возвращения азербайджанцев в дома, из которых они были изгнаны. Это возвращение должно быть безопасным и достойным. Кроме того, после него Ереван обязан обеспечить их индивидуальные и коллективные права.

1845 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version