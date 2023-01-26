7 лучших туристических деревень мира для россиян без виз и ПЦР в 2023 году

В какие из актуального списка лучших туристических деревень Всемирной туристской организации ООН россияне могут съездить в этом году без визы, прививок от коронавируса и ПЦР-тестов, если захотелось экзотики.

В декабре ЮНВТО огласила список лучших в мире туристических деревень специально для любителей новых “экологичных” трендов. Всего в списке представлены 32 деревни из 22 стран. Были выбраны те, которые не просто используют туризм в качестве возможности заработать, но и сохраняют ценности и традиции своих народов, при этом не отвергая инновации, необходимые для развития туристической индустрии.

В 2023 году россияне могут въехать без оформления визы, предоставления на границе сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов в такие деревни:

Бирги (Турция);

Ракчи и Ламас (Перу);

Ксар-Эльхорбат и Мулай Бузерктун (Марокко);

Кфар Кама (Израиль);

Местиа (Грузия);

Агуарико и Ангочагуа (Эквадор);

Тайхай (Вьетнам).

Е-виза и ПЦР-тест - не проблема?

Если не пугает необходимость сделать перед поездкой ПЦР-тест или показать сертификат о прививке против COVID-19 (подходят российские вакцины), то можно поехать в Чоачи (Колумбия) и Пукельдон (Чили) - визы не требуются.

С оформлением визы прямо на границе можно въехать в Эфиопию, чтобы посетить экодеревню у гор Чоке, а также в Иорданию ради деревни Умм Кайс, а с оформлением разрешения на въезд - в Криль и Эль Фуэрте (Мексика, для поездки сроком до 180 дней), а также Пхенсари (Республика Корея, до 60 дней).

Без пересадок из России пока можно долететь только в Турцию и Израиль. Так что стоит обратить внимание на деревни в этих странах, которые лишь немного не дотянули до победы: Анытлы в Мардине и Джумалыкызык в Бурсе (Турция), а также Неот-Смадар (Израиль).

Между тем, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в последнее время россияне стали больше путешествовать по своей стране, а также отдыхать в Азербайджане, Грузии, на Мальдивах.