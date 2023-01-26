Пропускной пункт на границе Азербайджана и Грузии подвергнется обновлению

26 янв. 15:40

Глава Минфина Грузии Лаша Хуцишвили анонсировал обновление и открытие таможенно-пропускного пункта "Лагодехи" на грузино-азербайджанской границе.

Он напомнил, что в прошлом году удалось завершить строительство ТПП "Ниноцминда" на границе Грузии и Армении, а в этом году пункт "Лагодехи" ожидает полное обновление инфраструктуры.

Как заявил министр, в настоящее время на других пропускных пунктах Грузии также ведутся ремонтные работы и восстановление инфраструктуры.

Строительство нового КПП на границе Грузии и Азербайджана обсуждалось в декабре 2022 года во время встречи замглавы Службы доходов Министерства финансов Владимира Хундадзе с международным экспертом Азиатского банка развития (АБР) Радомиром Джуричем.