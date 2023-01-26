BP: нефть пойдет с новой платформы блока "Азери-Чираг-Гюнешли" через год

26 янв. 15:23

Платформа "Центральный Восточный Азери" блока "Азери-Чираг-Гюнешли" даст первую нефть через год. В BP считают, что ее запуск стабилизирует падающую добычу.

Первая нефть со скважин на платформе "Центральный Восточный Азери", строящейся на блоке "Азери-Чираг-Гюнешли" на Каспии, поступит в начале будущего года. Об этом сообщил Бахтияр Асланбейли - вице-президент компании ВР - на телеканале CBC.

Он напомнил о запуске опорного блока платформы в декабре, в церемонии участвовал президент Ильхам Алиев.

Вице-президент BP заявил, что в текущем году запланированы отправка в море верхних блоков платформы и бурение первой скважины, так что "первая нефть ожидается уже в начале 2024 года".

По словам Асланбейли, сейчас на АЧГ насчитывается шесть платформ, седьмой станет "ЦВА", которая, за счет высоких технических характеристик, поможет нарастить нефтедобычу на АЧГ.

Зачем нужна платформа "Центральный Восточный Азери"?

По словам вице-президента британской компании, на АЧГ с каждым годом добывается все меньше нефти - ведь с момента заключения "Контракта века" прошло уже 28 лет, и запасы "черного золота" истощаются.

Не дает значительного результата и бурение свежих скважин: с каждым годом их создается все больше, но падения объемов это не компенсирует.

Асланбейли пояснил, что возможные пути решения проблемы BP ищет совместно с Госнефтекомпанией SOCAR и с властями Азербайджана. Создание новой платформы - в числе разработанных таким образом мер.

О проекте "ЦВА"

На новой платформе предполагается открыть 48 скважин, за счет которых планируется выйти в итоге на пике на добычу до 100 тыс баррелей нефти и 350 тыс кубических футов газа каждый день, напоминает "Интерфакс-Азербайджан".

Инвестиции в ЦВА, согласно подписанному в 2019 году в Баку документу, составят $6 млрд, из них чуть больше половины пойдет на работы по строительству, на остальные средства будет реализована разработка, пробурены новые скважины.

Платформа с жилым блоком будет располагаться между двумя другими - "Центральный Азери" и "Восточный Азери".

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", "Контракт века", посвященный разработке блока нефтяных и газовых месторождений АЧГ и подготовленный под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева, был продлен еще на 25 лет, то есть до 2050 года, при участии президента Ильхама Алиева в 2017 году.