Насколько курортный сбор помог Ставрополю?

26 янв. 15:13

Благодаря средствам, полученными властями Ставрополья от курортного сбора, в развитие региона будет вложено 1,2 млрд рублей. Средства, в частности, пойдут на благоустройство трех десятков объектов, в числе которых - бульвары, парки, набережные, а также площади Ставрополя.

Как прокомментировали данные в пресс-службе главы региона, названный объем средств был собран за пять лет. Отмечается, что на собранные средства в будущем будет обновлена курортная инфраструктура Кавказских Минеральных вод: основное внимание будет уделяться рекреационным зонам.

Ранее глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщал о том, что действие данного механизма будет продлено, а власти города будут работаться над повышением эффективности данного инструмента. Все собранные средства будут направлены на программы, повышающие комфортность пространства Ставрополя.