Пашинян открыл карты: Ереван принуждает карабахских армян к эмиграции 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян случайно выдал секретный план по закрытию сепаратистского проекта в Карабахе, увлекшись обвинениями в адрес Азербайджана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно для себя сказал сегодня правду о будущем карабахских армян, каким его видит официальный Ереван. План Еревана состоит в том, чтобы принудить их эмигрировать в Армению и другие страны. Именно с этой целью марионетки Еревана в Карабахе пытаются создать сейчас гуманитарный кризис, используя мирную акцию протеста азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге как повод: регулярно отключают газ и электричество, запрещают людям покупать еду за деньги - все, чтобы сделать их жизнь невыносимой.

Что сказал Пашинян

Армянский премьер, скорее всего, сам не заметил, как выдал секретную информацию на заседании правительства. С его точки зрения он лишь привычно обвинил Азербайджан в том, в чем повинны власти Армении - классический ход Еревана всех трех десятилетий независимости.

Никол Пашинян сообщил, что спецслужбы Армении установили "план Баку": "поднять давление на условия жизни и психику людей до предела, затем открыть Лачинский коридор и дать карабахским армянам уйти, вновь закрыть и еще раз открыть через несколько дней, пока из Карабаха не уйдут все". Разумеется, это воображаемое событие он охарактеризовал как "этническую чистку", добавив, что таким образом Баку хочет сорвать мирные переговоры и "начать войну на Южном Кавказе".

Здесь прежде всего нужно указать на логический провал в умозаключениях армянского лидера. Баку привержен сохранению в Карабахском экономическом районе местного армянского населения, однако если так произойдет, что все армяне эмигрируют из Азербайджана, это не создаст каких-то предпосылок для начала новой войны в регионе. Во-первых, потому что при подобном массовом исходе Карабах покинут армянские незаконные вооруженные формирования, то есть наконец-то исчезнет угроза боевых действий на территории Азербайджана. Во-вторых, Азербайджан - мирное, заинтересованное в развитии своей экономики государство, реализующее совместно с соседями и внешними игроками крупные межрегиональные проекты.

Азербайджан абсолютно не заинтересован в какой бы то ни было войне с Арменией. Масштабные боевые действия лишь нанесут вред его национальным интересам. Армения, напротив, как страна-сателлит, не участвующая в региональной экономической активности и только продающая каким угодно силам свою условную лояльность в обмен на поддержку ее реваншистских планов против Азербайджана, никакого иного выхода для себя и не видит после разгрома в Карабахской войне, кроме новых боестолкновений. Москва выступает строго против повторения армяно-азербайджанского конфликта, поэтому теперь Ереван усиливает связи с Тегераном и Парижем.

В чем проговорился Пашинян

Выступление армянского лидера не стоило бы разбора - ведь прозвучали по большей части самые обычные перевернутые обвинения Азербайджана в том, что делают власти Армении - если бы не этот "план Баку". У Еревана нет каналов для получения подобных утечек очевидно секретной информации из Баку, однако Никол Пашинян очень редко что-то придумывает просто из головы. Как уже было сказано выше, он берет преступления и проступки Армении и приписывает их Азербайджану = таков его риторический шаблон.

А значит, "план Баку" - это на самом деле план Еревана, нацеленный на массовую миграцию армян из Карабаха. Если взглянуть на слова Никола Пашиняна под таким углом, то кусочки его привычной лжи складываются в непротиворечивую и вполне убедительную картину. Ни для кого не секрет, что нынешние армянские власти уже довольно давно ищет способ безболезненно для себя закрыть сепаратистский проект в Карабахе. Просто объявить о его отмене официальный Ереван не может = диаспора, от которой он зависит чрезвычайно, не поддержит такой крах националистических чаяний, а для внутренних националистов это станет поводом для физического устранения Пашиняна и его людей. Поэтому идет поиск способа устроить все так, будто карабахские сепаратисты закрыли себя сами.

Акция экоактивистов на Лачинской дороге, протестующих против незаконной добычи руды в зоне временного размещения российских миротворцев, предоставила Еревану такой способ. В предыдущие 1,5 месяца власти Армении размышляли над тем, как лучше использовать тот факт, что Лачинская дорога теперь закрыта для ввоза в Карабах оружия и боевиков, и вот придумали: если добиться бесконтрольного проезда в Ханкенди невозможно, значит, надо превратить имитацию гуманитарного кризиса в настоящую катастрофу и заставить армян покинуть Карабахский экономический район Азербайджана. Так Ереван и снимет с себя проблему содержания сепаратистского проекта, и сможет обвинить Баку в "этнических чистках".

А это означает, что "этническую чистку" карабахских армян готовится устроить Ереван. Именно об этом и проговорился Никол Пашинян. Армян, проживающих в Карабахском экономическом районе, вновь используют как инструмент для получения политических выгод те же люди, что на протяжении многих лет строили карьеру на словах о защите интересов армянского населения Азербайджана. Теперь этим людям выгодно, чтобы карабахские армяне стали жертвами - и команда Пашиняна сделает их жертвами руками своих марионеток в Ханкенди.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о попытке Никола Пашиняна обвинить Азербайджан в блокировании мирного урегулирования, из которой стало ясно, что Ереван больше не видит для себя способов эффективно тормозить наступление мира на Южном Кавказе.