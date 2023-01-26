Самолеты из Душанбе будут летать в Тегеран

26 янв. 14:34

Главная авиакомпания Таджикистана Somon Air откроет 31 января рейсы по маршруту Душанбе-Иран.

"Авиакомпания Somon Air объявляет об открытии рейсов в столицу Ирана - Тегеран. Как ожидается, первый рейс состоится 31 января 2023 года", - сказано в сообщении пресс-службы перевозчика.

Рейсы из Таджикистана в Иран с 10 февраля будут летать по пятницам. Как добавили в компании, самолет взлетит из Душанбе в 14:30, из Тегерана - в 17:20.

Ранее в аэропорту Ташкент впервые приземлился самолет авиакомпании WizzAir, который вылетел из Абу-Даби.