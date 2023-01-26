Несколько квартир сгорели в столице Дагестана  

26 янв. 14:57

Один человек пострадал после возгорания в одной из многоэтажек Махачкалы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

По словам главы пресс-службы Минздрава Дагестана Зарин Агмадовой, пострадавший был госпитализирован в РКБ.

Спасатели прокомментировали, что ЧП произошло вследствие повышения газового давления. Огонь, вспыхнувший в одной из квартир, впоследствии перекинулся на другие, в итоге сгорели семь жилых помещений.

Уточняется, что к настоящему моменту потушены пожары в 3 квартирах. На месте работают пожарные расчеты, экипаж спасателей, а также две бригады газовиков.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в Ставрополе горел цех по производству мебели. В настоящее время пожар потушен.