Грузинская оппозиция обвинила Киев в попытке испортить отношения Грузии и России

26 янв. 14:21

Член грузинской оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили считает, что временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов негативно влияет на диалог Тбилиси с Москвой

"Этот человек играет свою соло-партию и хочет кому-то понравиться на Украине тем, что портит отношения между странами. Это в то время, когда посол или и. о. посла должен стремиться к нормализации отношений", - цитирует его Sputnik Грузия.

По словам политика, украинский дипломат "мутит воду на пустом месте", что не может не разочаровывать. Он также указал Киеву не встревать в вопрос авиасообщения с другими странами.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее выразил надежду на возобновление прямого авиасообщения с Грузией, которое закрылось в июле 2019 года. В правящей партии Грузии отреагировали на такую идею положительно. В ответ Касьянов заявил, что Киев займется эвакуацией своих граждан из Грузии.