Новый кадетский лицей строится в Грузии  

26 янв. 14:18

В поселке Крцаниси был дан старт строительным работам по возведению кадетского лицея. В дальнейшем ему будет присвоено звание национального героя Грузии Георгия Мазниашвили.

Как информирует пресс-служба правительства, торжественную церемонию закладки первого камня посетил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Кроме того, на мероприятии присутствовал глава оборонного ведомства страны Джуаншер Бурчуладзе.

Согласно плану, на территории лицея помимо учебных корпусов есть пункт медобслуживания, а также столовая и спортзал.

По словам Гарибашвили, этот лицей станет вторым кадетским лицеем на территории Грузии. Первый кадетский лицей имени генерал-майора Российской республики, Генерала от инфантерии Грузинской армией, Георгия Квинитадзе, распахнул двери в Кутаиси тринадцать лет назад.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в американском университете, расположенном в штате Юта начали изучать азербайджанский язык.