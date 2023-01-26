Казахстан готовит увеличение транзита нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан

26 янв. 13:34

Вице-президент ВР по коммуникациям и внешним связям на Ближнем Востоке и Каспии Бахтияр Асланбейли анонсировал увеличение транзитных нефтяных поставок из Казахстана по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан

"С прошлого года мы поставляем нефть из Казахстана по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. В этом году объемы будут увеличены. Точные цифры можно узнать у госнефтекомпании SOCAR", - заявил он.

При этом он рассказал об ограничениях объемов транзита нефти по трубопроводу. Так, заполнить все свободные мощности Баку-Тбилиси-Джейхан казахстанской нефтью не удается из-за низких показателей.

Ранее Асланбейли сообщил о ближайшем выходе на максимум добычи на азербайджанском газоконденсатном месторождении "Шахдениз".