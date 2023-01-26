Призывники получат бесплатную юридическую помощь в Дагестане

26 янв. 13:36

Председатель регионального парламента Дагестана Заур Аскендеров сообщил о том, что всем призывникам в республике будет оказываться бесплатная помощь юристов.

Также эта льгота распространяется на членов семей призывников, лиц освобожденных с мест лишения свободы.

Аскендеров подчеркнул, что принятый сегодня Депутатами Народного собрания Дагестана является крайне важным.

Ранее «Вестник Кавказе» писал о том, пресс-служба президента РФ Дмитрий Песков заявлял о том, что слухи о новой волне мобилизации в России искусственно будируют из-за рубежа.