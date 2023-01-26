Кубок мира по спортивной гимнастике соберет рекордное количество спортсменов в Баку

26 янв. 13:18

805 просмотров

Спортсмены из более чем 59 стран примут участие в Кубке мира по спортивной гимнастике, который пройдет весной в Баку. Турнир будет проходит с 9 по 12 марта 2023 года, традиционно его примет Национальная арена гимнастики.

Анонс состязаний обнародовала Федерация гимнастики Азербайджана. Из него следует, что на соревнования съедутся гимнасты из 56 государств - это рекордное количество.

Спортсмены, которые наберут больше всего баллов, получат традиционную награду - Кубок AGF Trophy.

Желающие посмотреть на соревнования могут купить билеты в интернете, а также в кассах.

В этом году в Баку пройдет еще два Кубка мира FIG. Сначала состоится турнир по прыжкам на батуте, он запланирован на 18-19 февраля. В апреле в столицу Азербайджана соберутся представительницы художественной гимнастики - грации выявят сильнейших с 21 по 23 апреля.

Как сообщал "Вестник Кавказа", в прошлом году Баку проводил Кубок мира по спортивной гимнастике с 31 марта по 3 апреля. Тогда свое мастерство показали 145 гимнастов, приехавших из 34 стран.