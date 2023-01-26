Россиян по телефону "разводят" свои же колл-центры?

26 янв. 13:06

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Оказывается, телефонным "разводом" россиян на деньги грешат не только наши соседи из ближнего зарубежья, но и наши соотечественники: правоохранители задержали сразу десять участников такой организованной группы в Новосибирске и Санкт-Петербурге.

Как стало известно, "телефонисты" обманули посредством сети фейковых "колл-центров" как минимум полсотни человек, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Все они подозреваются в серии мошенничеств, совершенных под предлогом помощи в получении кредитов", рассказала полицейский генерал, передает РИА Новости.

Организовал криминальный бизнес петербуржец с богатым опытом работы в подобных структурах – под видом сотрудников различных банков его подельники обзванивали граждан с предложениями "взять кредит", а потом под предлогами якобы обязательных в таком случае страховых взносов или оплаты курьерской доставки получали от клиентов деньги и переставали выходить на связь.

Пока правоохранители установили 57 потерпевших из девяти регионов России. По фактам мошенничества возбуждено уголовное дело, его фигурантам предъявлены обвинения, лидер банды и семь ее членов заключены в СИЗО, двое находятся под домашним арестом. Общая сумма ущерба не называется, ведется поиск других потерпевших.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что Банк России в ноябре минувшего 2022 года инициировал блокировку рекордного числа мошеннических номеров - более 110 тыс, что стало рекордом за весь период взаимодействия Банка России с операторами связи по вопросу противодействия телефонному мошенничеству с 2019 года.