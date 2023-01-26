Штаб-квартира Совета Европы ознакомится с азербайджанскими коврами

26 янв. 12:58

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Постпредство Азербайджана при Совете Европы и ОАО "Азерхалча" проводят выставку ковров в штаб-квартире СЕ в Страсбурге

Организаторы планирую познакомить европейцев с искусством азербайджанского ковроткачества, культурным наследием Азербайджана, образом жизни и традициями азербайджанского народа.

В штаб-квартире представлены образцы ковров различных азербайджанских школ ковроткачества, а также работы Фонда Гейдара Алиева по данной теме.

Штаб-квартира СЕ получила в подарок ковер от умельцев из школы ковроткачества в Баку. Сама выставка продлится до 3 февраля.

Стоит добавить, что Азербайджан проводит выставки ковров регулярно. Так, в румынском городе Сибиу до 31 января организована выставка "Азербайджанские ковры: обучение через искусство", посвященная 30-летию со дня установлению дипотношений между Азербайджаном и Румынией и 55-летию Азербайджанского национального музея ковра.