Штаб-квартира Совета Европы ознакомится с азербайджанскими коврами

Организаторы планирую познакомить европейцев с искусством азербайджанского ковроткачества, культурным наследием Азербайджана, образом жизни и традициями азербайджанского народа.
В штаб-квартире представлены образцы ковров различных азербайджанских школ ковроткачества, а также работы Фонда Гейдара Алиева по данной теме.
Штаб-квартира СЕ получила в подарок ковер от умельцев из школы ковроткачества в Баку. Сама выставка продлится до 3 февраля.
Стоит добавить, что Азербайджан проводит выставки ковров регулярно. Так, в румынском городе Сибиу до 31 января организована выставка "Азербайджанские ковры: обучение через искусство", посвященная 30-летию со дня установлению дипотношений между Азербайджаном и Румынией и 55-летию Азербайджанского национального музея ковра.