Песков анонсировал встречу Путина с главным раввином России

26 янв. 12:51

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Представитель официальной Москвы Дмитрий Песков анонсировал предстоящие встречи президента России Владимира Путина с представителями еврейской общественности.

Встречи пройдут в преддверии Дней памяти жертв Холокоста и освобождения Красной армией Освенцима, которые приходятся на 27 января.

На встречах с участием президента будет присутствовать главный раввин в РФ Берл Лазар, а также президент ФЕОР раввин Александр Борода.

В этой связи Песков также отметил регулярность встреч Путина Бородой и Лазаром, в ходе которых затрагивается проблематика жизни еврейской общины на территории стран, а также обсуждаются вопросы международной проблематики.