Автобусное сообщение Крыма с материком станет удобнее

26 янв. 12:32

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В скором времени между городами Крыма и Херсонской области заработают новые автобусные маршруты.

Уже с первого февраля автобусы в Ялту, Алушту, Джанкой и Симферополь пойдут из Геническа, а в Симферополь еще отправится автобус из херсонского из Скадовска, - сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Цена проезда от Геническа до Джанкоя составит 600 рублей, до Симферополя - 1 тыс рублей, до курортной Алушты – 1,3 тыс рублей, а до Ялты – 1,5 тыс рублей.

От Скадовска до Армянска можно будет доехать за 800 рублей, до Красноперекопска – за 900 рублей, до Первомайского – за 1 тыс. рублей, а до Симерополя пассажиру придется заплатить 1,3 тыс рублей.

Как сейчас добраться из Крыма в Херсонскую область на автобусе?

Сейчас между Крымом и Херсонской областью уже налажено автобусное сообщение, микроавтобусы от симферопольского рынка "Привоз" ходят до Геническа и Скадовска за 2,5-5 тыс рублей.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что из Ростова-на-Дону в крымский Джанкой пройдет новая автострада, которая свяжет "Тавриду" с материковой Россией, и пройдет из Джанкоя через Чонгар, Геническ, Мелитополь, Бердянск до Ростова.