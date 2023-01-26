Держать в узде цены продолжат в Ставрополе

26 янв. 12:22

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Мониторинг потребительских цен продолжается в Ставрополе: в частности, экспертами штаба по мониторингу и обеспечению устойчивости экономической ситуации в краевой столице рассматривался вопрос о том, что в настоящее время в зоне повышенного риска находятся товары, включающая 27 наименований.

Так, контролерами установлено, что перед Новым годом на 13% подскочили цены на плодоовощную продукцию. В то же время цены на такие продукт как макароны, мука, куриное мясо, рыбу, яйца и подсолнечное масло не демонстрировали роста. Также стабильной оставалась стоимость колбас, масла сливочного, хлеба. В свою очередь, цены на гречку, молоко и некоторые позиции бакалеи, снизились.

Кроме того, в горадминистрации подтвердили волнообразную динамику роста цен на продовольствие в феврале-марте 2022 года.