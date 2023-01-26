"Шахдениз" достигнет максимума в этом году

26 янв. 12:15

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В 2023 году добыча на азербайджанском газоконденсатном месторождении "Шахдениз" выйдет на максимум, сообщил вице-президент ВР по коммуникациям и внешним связям на Ближнем Востоке и Каспии Бахтияр Асланбейли

Он отметил, что добыча в 2022 году превысила прогнозы, хоть и на плато выйти не удалось. При этом Асланбейли подчеркивает, что производство будет наращиваться, благодаря чему удастся сохранить темп роста производства и достичь максисмума.

"В прошлом году, в период когда цены были высоки, годовое производство на месторождении превысило план, что означает дополнительные доходы и для инвесторов, и для страны", - добавил он.

Рекорды "Шахдениза" предназначены Карабаху

Дополнительные объемы газа, которые по планам bp будут добыты в этом году, найдут свое применение прежде всего в проектах возрождения Карабаха и Восточного Зангезура, рассказал "Вестнику Кавказа" экономист Ровшан Ибрагимов. "Все дополнительные объемы газа были распределены заранее. Прежде всего они будут использованы для внутренних нужд Азербайджана, в данном случае – для газификации освобожденных территорий", - сказал он.

"Также не стоит забывать, что у Азербайджана в прошлом году было подписано соглашение с ЕС об увеличении экспорта природного газа до 2027 года на 100%. На данный момент Азербайджан не производит необходимых объемов, в связи с чем требуется увеличение производства. Есть еще и естественный процесс роста населения и экономики Азербайджана, потребляющих все больше газа. Поэтому выход на максимум добычи на "Шахденизе" нужен не в последнюю очередь для того, чтобы обеспечивать собственные нужды", - отметил Ровшан Ибрагимов.

Газ становится важнее нефти?

Экономист обратил внимание, что в 2022 году доходы Азербайджана от нефти и газа сравнялись. "Произошло это потому, что цены на природный газ начиная с 2020 года выросли очень серьезно. Поэтому даже при имеющихся объемах производства Азербайджан впервые заработал на природном газе столько же, сколько на нефти. Таким образом, газ стал серьезным альтернативным источником дохода как для Государственного нефтяного фонда, так и для бюджета Азербайджана", - сообщил он.



При этом пока рано говорить о том, что газ выйдет на первое место в доходной части бюджета Азербайджана. Виной тому нестабильность ценообразования. "Природный газ – это либеральный товар. Регулировка газовых цен на спотовых рынках Европейского Союза сравнительно новая, и скачки происходят довольно серьезные. К примеру, сейчас цена на природный газ резко пошла вниз по сравнению с прошлым годом, и уже из-за одной этой нестабильности становится трудно прогнозировать, сможет ли Азербайджан заработать на газе в 2023 году столько же, сколько заработал в прошлом", - заключил Ровшан Ибрагимов.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщил, что страны Евросоюза запросили финансовые средства на строительство газовых мощностей для увеличения импорта из Азербайджана.