Первый обвиняемый задержан по громкому делу о пожаре в воинской части в Армении

26 янв. 12:10

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В рамках уголовного дела о пожаре в казарме воинской части в Армении, унесшем жизни 15 человек и возникшем из-за растопки печи бензином, задержан подполковник Гор Агекян. О задержании рассказал пресс-секретарь Следственного комитета РФ Гор Абрамян.

Начальник по тылу части, замкомандира бригады Агекян доставлен в Следком, уточняет Sputnik Армения.

По словам Гора Абрамяна, сейчас правоохранители проводят с ним необходимые следственные действия.

Военному предъявлено обвинение в недобросовестном и халатном исполнении обязанностей. Следствие считает, что в результате такого отношения Агекяна к службе погибли 15 военных инженерно-саперной роты, еще пять человек, один из них офицер, получили травмы различной степени тяжести.

Не только основная версия

Детали расследования руководители правоохранительных ведомств представили сегодня на заседании правительства Армении с участием премьера Никола Пашиняна.

Глава СК РА Аргишти Кярамян пояснил, что версия с растопкой печи при помощи бензина подтверждается показаниями свидетелей - в ее пользу говорит, например, свидетельство дежурного, своими глазами видевшего начало пожара.

Генпрокурор Анна Вардапетян подтвердила задержание первого фигуранта дела, отказавшись оглашать имена возможных обвиняемых в интересах следствия.

"Основная версия, вокруг которой на данный момент ведется следствие, жизнеспособна. Все остальные версии прорабатываются. У нас есть необходимая база доказательств, по которой мы выдвигаем обвинения", - указала она.

Смертельный пожар в Гегаркуникской области

Как сообщал "Вестник Кавказа", возгорание началось в доме в селе Азат, который временно использовался в качестве казармы для инженерно-саперной роты, ночью 19 января, в 01:30 по местному времени (00:30 мск). В огне и дыме погибли 15 военных, трое из пяти пострадавших остаются в Ожоговом центре, причем двое из них все еще находятся в реанимации.

Пожар, по версии Следственного комитета, возник из-за грубого нарушения правил противопожарной безопасности. Офицер, растапливая печь, использовал автомобильный бензин, а когда канистра с ним загорелась, отбросил ее в сторону.

Из-за ЧП своих постов лишились пять высокопоставленных военнослужащих. Фактически было отправлено в отставку почти все командование 2-го армейского корпуса.

Уголовные производства ведутся по двум статьям УК РА: по факту нарушения правил обращения с военным имуществом, из-за которого погибли двое и более человек, и по признакам халатности, вызвавшей смерть человека.