Мигранты увеличили число преступлений в России

26 янв. 11:52

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Замглавы МВД РФ Игорь Зубов сообщил об увеличении преступности среди представителей зарубежных стран на 10,3%

"По итогам 12 месяцев 2022 года иностранцами совершено 40,2 тыс преступлений: плюс 10,3% по отношению к периоду 2021 года аналогичному", - заявил он в Госдуме.

При этом, как подчеркнул замминистра, России необходимы мигранты, поэтому она не собирается от них "изолироваться".

"Россия – страна, нуждающаяся в мигрантах. Никуда мы от этого не денемся... Изолироваться мы не можем", – констатировал он.

Стоит добавить, что Россия в текущем году планирует привлечь свыше 120 тыс рабочих из других государств.