Руководство таганрогского завода снова уличили в мошенничестве

26 янв. 11:58

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Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении гендиректора таганрогского предприятия "Звезда-Стрела" в связи с новыми эпизодами хищения денег при выполнении гособоронзаказа.

"Сотрудники УФСБ России по Ростовской области и военная прокуратура Ростова выявили новый эпизод преступной деятельности генерального директора АО "Звезда-Стрела", начальника 222 военного представительства Минобороны России и директора ООО "ТПК "Горизонт", связанный с хищением денег государственного оборонного заказа", - сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Как выяснилось в ходе расследования, при заключении государственных контрактов на изготовление отдельных блоков тактических ракет подозреваемые вносили недостоверные данные о их себестоимости для хищения денег, что позволило им присвоить более чем 63 млн рублей, - передает "Интерфакс".

Общая сумма ущерба по всем эпизодам преступной деятельности составила 80 млн рублей.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что в ноябре минувшего года Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону арестовал главу таганрогского предприятия "Звезда-Стрела" по уголовному делу о хищении 15 млн рублей при выполнении государственного оборонного заказа – тогда руководящими работниками АО "Звезда-Стрела" и военного представительства Минобороны России в расчетно-калькуляционные материалы вносились заведомо недостоверные данные в целях хищения средств гособоронзаказа, а ущерб оценивался в 15 млн рублей.