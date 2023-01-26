Дорогу украли на севере Казахстана

26 янв. 11:49

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Госкомиссия на севере Казахстана приняла автодорогу, которая прервалась на протяжении 27 км, а потом начиналась снова.

Однако благодаря финансовому мониторингу, проведенному Северо-Казахстанским департаментом агентства, было выявлено хищение бюджетных средств в особо крупном размере по госпрограмме "Аул - колыбель страны". "Сумма причиненного ущерба составила порядка 450 млн тенге", - установили проверяющие.

По факту возбуждено уголовное дело, установлен круг подозреваемых. Расследование продолжается.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что весной прошлого в Алматы собирались закрыть школу-интернат, которая работала при Республиканском спортивном колледже. Однако благодаря инициативе неравнодушных жителей школу удалось отстоять, и она возобновила работу.