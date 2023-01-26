Число зараженных COVID-19 в России впервые в этом году перевалило за 7 тысяч

26 янв. 11:39

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В стране за сутки выявили свыше 7 тыс заболевших коронавирусной инфекцией

За прошедшие сутки коронавирус нашли у 7 077 россиян. Больше всего новых зараженных обнаружились в Москве - 2 411, в Санкт-Петербурге - 704, в Подмосковье - 349. В Краснодарском крае - 87, в Ставропольском крае - 97, в Крыму - 27, в Дагестане - 21, в Кабардино-Балкарии - 16, в Адыгее - 5, в Карачаево-Черкесии - 7, в Чечне - 3, в Северной Осетии - 12, в Ингушетии - 4.

Всего в России заболели инфекцией 21 917 097 человек.

Госпитализированы за минувшие сутки 937 человек. Выздоровели за сутки 5 270 человек, с начала пандемии - 21 326 444.

Умерло за сутки 40 человек, общее число – 394 861.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что на Ставрополье выявлены случаи заражения туляремией.