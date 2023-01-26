Волгограду могут вернуть прежнее название Сталинград

26 янв. 11:35

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К президенту России Владимиру Путину поступило обращение ростовских коммунистов, в котором они просят главу государства вернуть Волгограду прежнее, военное название – Сталинград. Приурочить переименование донские коммунисты хотят к 80-летию битвы за Сталинград.

Текст документа донские представители одной из крупнейших партий России утвердили на совещании секретарей районных комитетов и секретарей первичных отделений КПРФ три дня назад, сообщает пресс-служба Ростовского областного комитета КПРФ.

Как полагают авторы обращения, сейчас – самый подходящий момент для принятия такого важного стратегического решения. К тому же такое решение может быть приурочено к 80-летию Сталинградской битвы, которое будет отмечаться 2 февраля.

"КПРФ уже неоднократно поднимала вопрос о необходимости возвращения городу на Волге его исторического победного имени. Просим вернуть городу-герою, городу трудовой славы Волгограду его гордое, овеянное славой, великое имя – Сталинград!", говорится в документе, передает "АиФ-Ростов".

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в конце ноября в Волгоградской области отметили 80-летие контрнаступления под Сталинградом, ознаменовавшее перелом в Сталинградской битве. Мероприятия открылись возложением цветов и венков к монументу "Соединение фронтов" в Пятиморске, а основные мероприятия прошли на Мамаевом кургане, где состоялся телемост-перекличка городов-героев "Говорит и показывает Сталинград!" и прошла высадка аллеи в честь героев-сибиряков - защитников города.