Нетаньяху анонсировал судебную реформу в Израиле

26 янв. 11:12

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Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заверил, что план Кабмина по реформированию судебной системы пойдет на пользу экономике еврейского государства.

Напомним, что в Израиле прошли протесты против реформирования судебной системы.

«Благодаря реформе судебной системы верховенство закона будет укреплено», - заверил он, добавив, что нововведения позволят укрепить демократию в Израиле. Говоря о протестных настроениях Нетаньяху отметил, что реформа будет проведена не смотря ни на что.

Ранее с призывом к израильтянам протестовать против изменений в судебной системе обратился предшественник Неатньяху Яир Лапид. По его словам, оппозиция на законных основаниях будет отстаивать демократию. «Мы готовы договариваться, но мы не хотим разрушать нашу демократию, и вы настаивайте на этом. Так что вперед – Беэр-Шева, Тель-Авив, Хайфа и Иерусалим. Мы все выйдем на поле боя», - призвал сторонников израильский оппозиционер.