СМИ: экономика Турции идет на поправку?

26 янв. 10:58

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Прогноз ООН обещает Турции рост экономики и значительное снижение инфляции уже к концу текущего 2023 года.

Турции прочат стремительный рост экономики и уверенное снижение инфляции уже в текущем финансовом году – до конца года экономика страны вырастет на 3,7%, а инфляция упадет до 42,4%, говорится в докладе ООН "Мировое экономическое положение и перспективы", пишет турецкая газета Dünya.

Еще более радужные перспективы ждут страну в следующем гоу - инфляция замедлится до 13,5%, а рост экономики Турции составит 3,5%, говорится в прогнозе.

Годовая инфляция в Турции в конце минувшего 2022 года замедлилась на 20% - с 84,39% до до 64,27%, сообщил национальный институт статистики (ТUIK). Больше всего в стране подорожали жилье и коммунальные услуги (79,83%), а также транспортные услуги (54,5%).

В то же время сами правительство страны ожидает к концу наступившего 2023 года инфляцию ниже 30%, сообщал ранее "Вестник Кавказа".

"Мы надеемся, что инфляция будет быстро снижаться с начала года, и к концу года опустится ниже 30%. Наша цель - вернуть нашу страну к однозначным показателям инфляции в 2024 году", - сказал в обращении к народу президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.