Машина секретаря Совбеза Армении попала в аварию в Ереване

26 янв. 10:52

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Авария с участием служебного автомобиля секретаря армянского Совбеза Армена Григоряна произошла в Ереване. Как сообщают СМИ, "казенный" внедорожник столкнулся с еще одним джипом в районе Арабкир.

По данным сайта shamshyan.com, инцидент случился примерно в 08:30 по местному времени (07:30 мск) сегодня на перекрестке проспекта Комитаса и улицы Гюльбенкяна.

Участниками аварии оказались Toyota Land Cruiser, обслуживающая Армена Григоряна, и Range Rover. Как показал тест на алкогольное опьянение, оба водителя в момент аварии были трезвы.

Отмечается, что каждый из них считает виновником ДТП другого водителя. Точную причину инцидента выяснят полицейские.

Как сообщал "Вестник Кавказа", несколько дней назад авария со смертельным исходом произошла на дороге из Эчмиадзина в ереванский аэропорт "Звартноц". При столкновении двух микроавтобусов погиб один человек, еще один получил ранения.