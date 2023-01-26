Москва и Ташкент договорятся по газу

26 янв. 10:43

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Газовое соглашение Узбекистана и России никак не скажется на наших национальных интересах, дорожная карта подписана, сообщил вице-спикер законодательной палаты Узбекистана Алишер Кадыров

"Подробная информация будет предоставлена, когда это многостороннее соглашение будет доработано. Это деловой этикет, а не секрет", – написал чиновник в своем Telegram-канале.

Вице-спикер добавил, что в ходе беседы с главами Минэнерго и МИД Узбекистана были обговорены детали подписанной с "Газпромом" дорожной карты. По его словам, данная работа принесет пользу стране и не повлияет на национальные интересы республики.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли. До этого аналогичные документы были подписаны Миллером и зампремьера Казахстана Романом Скляром.