Азербайджанских предпринимателей поддержат финансами

26 янв. 10:34

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Один из крупнейших ведущих банков Азербайджана, Банк Республика, заключил кредитное соглашение с Международной Финансовой Корпорацией для поддержки малого бизнеса и женского предпринимательства в стране.

Азербайджан продолжает привлекать в реальный сектор экономики финансовые ресурсы крупных международных институтов, для чего банк подписал кредитное соглашение с корпорацией IFC на сумму $40 млн – на сегодняшний день это одно из крупнейших кредитных соглашений за последние годы.

Полученные средства позволят расширить банковское кредитование микро, малых и средних предприятий, стимулируя их экономическую активность после пандемии коронавируса.

"Мы уверены, что поддержка со стороны IFC, как одного из ведущих мировых финансовых институтов, внесет позитивный вклад в успешное достижение целей, поставленных перед банком", - отметил председатель правления финансовой организации Тариэль Исмаилов, передает Тренд.

Больше всего пандемия отразилась на малом бизнесе, особенно на женщинах-предпринимателях, и дополнительные средства помогут поддержать их, чтобы активизировать усилия по оживлению экономики, - отметила Рана Карадшех, региональный директор IFC по Европе.

Азербайджан входит в состав Международной Финансовой Корпорации с 1995 года, за этот период в экономику страны было инвестировано около $500 млн – это финансовые услуги, инфраструктура и промышленность. Также IFC поддержала строительство трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", Азербайджан в минувшем 2022 году поставил рекорд по ненефтяному экспорту – он вплотную приблизился к порогу в $3 млрд, составив $2,99199 млрд. Рост экспорта составил 10,3%.