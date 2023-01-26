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Беларусь и Индия идут к стратегическому партнерству

Беларусь и Индия идут к стратегическому партнерству
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что власти страны намерены вывести отношения с Индией на уровень стратегического партнерства. Об этом говорится в поздравлении индийского народа с Днем Республики.

По его словам, уже в настоящее время стороны установили надежные партнерские отношения.

Лукашенко также указал на то, что ждет личной встречи с президентом Индией Драупади Мурму на предстоящем саммите ШОС, в ходе которой планирует обсудить вопросы развития и взаимодействия двух стран.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что глава белорусского государства отмечал продвижение в развитии отношений Китая и Беларуси. В частности, о подписании пакетов соглашений на полях саммита ШОС.

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